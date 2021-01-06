Adıyaman 1954 Spor- Karbel Karaköprü Belediye Spor: 0-0

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TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor kendi sahasında rakibi Karbel Karaköprü Belediye Spor ile 00 beraber kaldı.

Adıyaman Atatürk Stadında oynanan maçta ev sahibi takım Adıyaman 1954 Spor ile rakibi Karbel Karaköprü Belediye Sporla kıyasıya mücadele etti. Sporcuların kıyasıya mücadele verdiği maçın ilk yarısında her hangi bir gol gelmedi. Maçın ilk yarısı 00 sona erdi.

Oldukça çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında da her iki takımdan gol gelmeyince 5 dakika uzatmalara gidilen maç 00 beraber bitti.

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