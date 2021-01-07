Şüpheli şahısların çantasından av tüfeği çıktı

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Adıyaman’da Mahalle ve Çarşı Bekçileri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 şahsın çantasında pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesinde denetimler yapan Mahalle ve Çarşı Bekçileri, H.C., M.Y., isimli 2 şahsın durumundan şüphelenerek durdurdu. Şahısların yapılan üst aramaları ve GBT sorgulamaları gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde şahısların çantası içerisinde 1 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi. Av tüfeğine ekiplerce el konulurken şahıslar ise polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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