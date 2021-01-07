Otobüs durağında unutulan çanta sahibine teslim edildi

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da otobüs durağında unutulan ve içerisinde 500 TL ile kredi kartları bulunan kadın çantası polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

Olay, akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi´nde meydana geldi. Otobüs durağında kadın çantası gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, kontrol ettikleri çantada numarasına ulaştıkları Buse Koca'yı arayarak haber verdi. Olay yerine gelen Buse Koca çantasını polis ekiplerinden teslim alarak, teşekkür etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-01-07 19:31:14



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