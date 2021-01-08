Camide beş vakit namaz kılan engelliye ziyaret

Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı, beş vakit namazını camide kılan engelli vatandaşı ziyaret etti.

Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Şambayat Beldesinde evine 250 metre uzaklıkta bulunan Ulu Camiye beş vakit namazını eda etmek için giden ve müezzinlik yapan 63 yaşındaki görme engelli Ali Yalçın'ı evinde ziyaret etti.

0714 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası münasebetiyle İl Engelli Koordinatörü Ali Çelik ve din görevlileri ile gerçekleşen ziyaret de İl Müftüsü Mehmet Taşçı görme engelli Ali Yalçın'a beyaz baston hediye etti.

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