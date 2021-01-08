Başkan Binzet’ten hizmet içi eğitim merkezi açıklaması

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, hizmet içi eğitim merkeziyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Adıyaman Hizmet İçi Eğitim Merkezinin amacına uygun kullanılmasını istediklerini vurgulayan Başkan Burak Binzet, “Defalarca müjdesi verilen merkezin binası bitirildi ancak kurumun Şanlıurfa’da açılacağı dedikoduları çıkmaya başladı. Adıyaman’a büyük katkı sağlayacak bu yapının amacına uygun kullanılmasını öneriyoruz. Bakanlık verdiği yanıtta doğal gaz, elektrik, su, internet ve telefon bağlantıları gibi eksikliklerin tamamlandığı ve 20202021 eğitimöğretim yılında kullanılacağı söylenmişti. Ama Merkez ne hikmetse bir türlü faaliyete geçmiyor” diye konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.