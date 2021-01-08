Belediye işçilerine en düşük 3 bin 500 TL maaş müjdesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye işçilerine en düşük 3 bin 500 TL maaş müjdesi

İHA

Belediye işçilerine en düşük 3 bin 500 TL maaş müjdesi

Adıyaman Belediye Başkanlığında görevli işçilerin bundan sonraki süreçte en düşük 3 bin 500 TL ve üzerinde maaş alabilmeleri için toplu iş sözleşmesi hazırlanıyor.
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, belediyede çalışan işçiler arasındaki ücret farkını en aza indirebilmek adına çalışmalarda bulundu. Belediye bünyesindeki alt işveren ihalesinde istihdam edilen işçilerin toplu iş sözleşmelerinin yapılabilmesi için alt işveren şirketi yetkilileriyle görüşmeler sağlandı. Aynı zamanda belediye bünyesinde görev yapan tüm işçilerin faydalana bileceği bir yardım fonun da oluşturulması planlandı. Önümüzdeki günlerde imzalanması planlanan toplu iş sözleşmesiyle birlikte belediyede çalışan işçilerin en düşük maaşı 3 bin 500 TL ve üzerinde olacağı vurgulandı.
Yapılacak olan toplu iş sözleşmesiyle beraber işçilerin daha rahat bir nefes alacağını açıklayarak basın toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Bin 200 tane işçimiz var ve ben kendilerine verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu işçilerimizin emeklerinin karşılığını verebilmek adına arkadaşlarımız çok ciddi bir çalışma yaptı ve çalışmaya devam ediyorlar. Bir iş verenden ziyade bir işçi mantığıyla empati yaparak çalışmalar gerçekleştirdik. Bu anlamda gördüğümüz eksiklerden bir tanesi ciddi bir ücret farklılığının olmasıydı. Arkadaşlar bu farklılığı daha asgari seviyeye düşürmek için var güçleriyle çalıştılar. Tabi bunu yaparken de hakkaniyetle, adaletle yapma noktasında bunu yaparken de eğitiminden tutunda tecrübesine kadar bir takım kriterler koyarak hem adalet sağlansın hem de ücret uçurumunu azaltmaya çalıştık. Yardım fonu oluşturduk. Bu yardım fonunda birikecek olan para, çalışma esnasında kaza, hastalık, evlilik gibi durumlarda kullanılabilecek. Ben tekrardan bu çalışmaları yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ve bütün işçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Şuan için en düşük maaş alan kişi 3 bin 330 TL’dir ama bu toplu iş sözleşmesiyle en düşük maaşı yaklaşık 3 bin 500 TL’in altına düşürmemeye çalışacağız. Arkadaşlarımızın çalışmaları bu yönde” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kömür dağıtıcılarını dövdüler
YEREL HABERLER Kömür dağıtıcılarını dövdüler
Başkan Kılınç, Çalışan Gazetecilerin Gününü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, Çalışan Gazetecilerin Gününü kutladı
Ekinci’den, Kılınç’a ziyaret
YEREL HABERLER Ekinci’den, Kılınç’a ziyaret
Besni'de kırsal kalkınma destekleri tanıtım toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Besni'de kırsal kalkınma destekleri tanıtım ...
Başkan Binzet’ten hizmet içi eğitim merkezi açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Binzet’ten hizmet içi eğitim merkezi ...
Camide beş vakit namaz kılan engelliye ziyaret
YEREL HABERLER Camide beş vakit namaz kılan engelliye ziyaret
Otomobilin önüne fırlayan çocuk metrelerce sürüklendi
YEREL HABERLER Otomobilin önüne fırlayan çocuk metrelerce sürüklendi
İkamet yangını korkuttu
YEREL HABERLER İkamet yangını korkuttu
Hayırseverlerden aldığı yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor
YEREL HABERLER Hayırseverlerden aldığı yardımları ihtiyaç ...
Kuraklığın korkutucu görüntüsü 2019 ve 2021 Ocak ayında barajda çekilmiş iki farklı görüntüde kuraklığın geldiği boyut gözler önüne serildi
YEREL HABERLER Kuraklığın korkutucu görüntüsü 2019 ve 2021 Ocak ...
EBA Destek noktaları hizmet vermeye devam ediyor
YEREL HABERLER EBA Destek noktaları hizmet vermeye devam ediyor
Otobüs durağında unutulan çanta sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Otobüs durağında unutulan çanta sahibine teslim ...
Yerli aşı üreten firmanın çalınan malzemeleri teslim edildi
YEREL HABERLER Yerli aşı üreten firmanın çalınan malzemeleri teslim ...
Asfalt çalışması tamamlanan Millet Caddesi trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Asfalt çalışması tamamlanan Millet Caddesi trafiğe ...
Yeni Mahallenin altyapı hattı yenileniyor
YEREL HABERLER Yeni Mahallenin altyapı hattı yenileniyor
AGAD’dan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Işık’a ziyaret
YEREL HABERLER AGAD’dan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Işık’a ...
Şüpheli şahısların çantasından av tüfeği çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli şahısların çantasından av tüfeği çıktı
Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
Besni Emniyeti uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Besni Emniyeti uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor
Hırsızlık şüphelisi ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi ekipleri harekete geçirdi
Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 3 yaralı
YEREL HABERLER Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 3 yaralı
Kardeşler, sosyal medya üzerinden ağaç dikme kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Kardeşler, sosyal medya üzerinden ağaç dikme ...
Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle istişare toplantısında buluştu
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, muhalefet partili meclis üyeleriyle ...
AK Parti'den 3 isim hakkında suç duyurusu
YEREL HABERLER AK Parti'den 3 isim hakkında suç duyurusu