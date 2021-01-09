Sağlık ekipleri "hasta" yerine "soba" ile karşılaştı Sobasını yaktırmak için asılsız ihbarda bulunan alkollü şahıs, ‘soğuktan donmasın’ diye ekipler yardım etmekten geri durmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık ekipleri "hasta" yerine "soba" ile karşılaştı Sobasını yaktırmak için asılsız ihbarda bulunan alkollü şahıs, ‘soğuktan donmasın’ diye ekipler yardım etmekten geri durmadı

İHA

Sağlık ekipleri "hasta" yerine "soba" ile karşılaştı Sobasını yaktırmak için asılsız ihbarda bulunan alkollü şahıs, ‘soğuktan donmasın’ diye ekipler yardım etmekten geri durmadı

Adıyaman’da hastaya müdahale için giden sağlık ekipleri, asılsız ihbarda bulunan alkollü şahıs ‘soğuktan donmasın’ diye odun kırıp, sobayı yaktı.
Adıyaman’da 112 acil sağlık ekiplerinin ilginç bir olayla karşılaştı. 112 acil çağrı merkezini 3 defa üst üste arayarak ‘hasta’ olduğunu söyleyen H.G.’nin çağrısı üzerine ekipler harekete geçti. Belirtilen adrese giden sağlık ekipleri gördükleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
Hasta olduğunu söyleyen şahsın, gerçekte hasta olmadığı ve 112 acil sağlık ekiplerini ‘sobasını yakmak’ için çağırdığı fark edildi. Sağlık ekipleri alkollü olan ve yerinden kalkmakta güçlük çeken şahsa yardım etmekten geri durmadı. Dondurucu soğuk nedeniyle sağlık ekipleri önce şahsın evinde bulunan odundan kırdı, ardından sobayı yaktı. Şahsın soğuktan rahatsızlanmaması için sağlık ekiplerinin bu davranışı büyük takdir topladı.
Yalnız yaşadığı öğrenilen şahıs ile ilgili 112 sağlık ekipleri jandarmaya bilgi vererek, çağrı merkezine asılsız ihbarda bulunmasından dolayı tutanak tutturdu.
Adıyaman’da 2020 yılında 112 acil çağrı merkezine gelen 383 bin 868 çağrı içerisinde 314 bin 311’i yani yüzde 82’si asılsız çağrı olarak kayıtlara geçti. 112 Acil Çağrı Komuta Kontrol Merkezine gelen asılsız çağrıların yanı sıra, ilginç taleplerde bulunan kişilerde yer alıyor. Telefonda sohbet etmek isteyeninden, günlük ihtiyaçlarının giderilmesini isteyen onlarca çağrı geliyor.
Adıyaman Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi ve Komuta Kontrol Başhekimi Dr. İshak Karakurt, 2020 yılında gelen çağrıların yüzde 82’sinin asılsız olduğuna dikkat çekerek, “Bize 2020 yılı boyunca ortalama 380 bin çağrı geldi. Bunların ortalama 314 bini maalesef asılsız, gereksiz çağrılar. Asılsız çağrı oranımız çok yüksek. Bu yüzden vatandaşlarımızdan özellikle 112’yi asılsız çağrılarla meşgul etmemelerini rica ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde ‘hasta’ gibi bizi arayan bir kişinin ekipleri soba yakmak için aradığını ortaya çıktı. Ekip vakaya gittiğinde, hastaya müdahale etmek istiyor ancak kişi hasta olmadığını, sobasını yaktırmak için ekibi çağırdığını söylüyor. Bu tarz aramalar bizi yoruyor. Bunun yanında gerçek ihbarlara zamanında müdahale etmemize engel oluyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediye işçilerine en düşük 3 bin 500 TL maaş müjdesi
YEREL HABERLER Belediye işçilerine en düşük 3 bin 500 TL maaş ...
Kömür dağıtıcılarını dövdüler
YEREL HABERLER Kömür dağıtıcılarını dövdüler
Başkan Kılınç, Çalışan Gazetecilerin Gününü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, Çalışan Gazetecilerin Gününü kutladı
Ekinci’den, Kılınç’a ziyaret
YEREL HABERLER Ekinci’den, Kılınç’a ziyaret
Besni'de kırsal kalkınma destekleri tanıtım toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Besni'de kırsal kalkınma destekleri tanıtım ...
Başkan Binzet’ten hizmet içi eğitim merkezi açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Binzet’ten hizmet içi eğitim merkezi ...
Camide beş vakit namaz kılan engelliye ziyaret
YEREL HABERLER Camide beş vakit namaz kılan engelliye ziyaret
Otomobilin önüne fırlayan çocuk metrelerce sürüklendi
YEREL HABERLER Otomobilin önüne fırlayan çocuk metrelerce sürüklendi
İkamet yangını korkuttu
YEREL HABERLER İkamet yangını korkuttu
Hayırseverlerden aldığı yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor
YEREL HABERLER Hayırseverlerden aldığı yardımları ihtiyaç ...
Kuraklığın korkutucu görüntüsü 2019 ve 2021 Ocak ayında barajda çekilmiş iki farklı görüntüde kuraklığın geldiği boyut gözler önüne serildi
YEREL HABERLER Kuraklığın korkutucu görüntüsü 2019 ve 2021 Ocak ...
EBA Destek noktaları hizmet vermeye devam ediyor
YEREL HABERLER EBA Destek noktaları hizmet vermeye devam ediyor
Otobüs durağında unutulan çanta sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Otobüs durağında unutulan çanta sahibine teslim ...
Yerli aşı üreten firmanın çalınan malzemeleri teslim edildi
YEREL HABERLER Yerli aşı üreten firmanın çalınan malzemeleri teslim ...
Asfalt çalışması tamamlanan Millet Caddesi trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Asfalt çalışması tamamlanan Millet Caddesi trafiğe ...
Yeni Mahallenin altyapı hattı yenileniyor
YEREL HABERLER Yeni Mahallenin altyapı hattı yenileniyor
AGAD’dan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Işık’a ziyaret
YEREL HABERLER AGAD’dan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Işık’a ...
Şüpheli şahısların çantasından av tüfeği çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli şahısların çantasından av tüfeği çıktı
Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
Besni Emniyeti uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Besni Emniyeti uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor
Hırsızlık şüphelisi ekipleri harekete geçirdi
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisi ekipleri harekete geçirdi
Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 3 yaralı
YEREL HABERLER Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 3 yaralı
Kardeşler, sosyal medya üzerinden ağaç dikme kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Kardeşler, sosyal medya üzerinden ağaç dikme ...