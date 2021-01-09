Kardeşini bıçakla yaraladı

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Adıyaman iki kardeş arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Olay, gece geç saatlerde Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. H.Ö. ile kardeşi S.Ö. arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. H.Ö. kardeşi S.Ö.’yü bıçakladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayın şüphelisi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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