10 Ocak Gazeteciler Gününü pasta keserek kutladılar

Gap Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle çalışan gazetecilerle bir araya gelerek pasta kesti.

Gap Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, İhlas Haber Ajansı’nı ziyaret ederek Adıyaman’da görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayan Başkan Kıymaz, sokağa çıkma kısıtlamasında basın mensuplarının görevlerini yaptığını, pandemi sürecinde bir çok basın mensubunun hayatını kaybettiğini söyledi.

Kıymaz, “15 Temmuz kalkışması sırasında demokrasiye, parlamenter sisteme yaptığı yayınlar, gayretlerle sahip çıkan, dik duruşuyla göğsümüzü kabartan basın camiamızın bu anlamlı gününde yanlarındayız.

İfade özgürlüğünün üst düzeyde olduğu, haber alma ve yapma hakkının evrensel boyutlarda değerlendirildiği, 1961 yılında tanınan hakların, iyileştirilerek yeniden verilmesi dileğiyle, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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