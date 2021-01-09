Başkan Akbilek’in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Akbilek’in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

İHA

Başkan Akbilek’in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımlayan Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, meslektaşlarının bu gününü kutladı.
Akbilek, “Tarihin belgelenmesi, bugünün geleceğe aktarılması, fotoğraf ve film ile kayıt altına alınan belgelerin kamuoyu ile paylaşılarak halkın doğru bilgi almasını amaçlayan gazetecilik mesleğini icra eden meslektaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.
Gerçekten zor şartlar içerisinde, maddi ve manevi olarak kısıtlı imkânlarla çalışan meslektaşlarımızın gelecekte daha iyi şartlar içerisinde çalışabilmesi ve hayat standartlarının yükseltilmesi için bizler yani gazetecileri tek bir çatı altına toplayan kurumlar olarak büyük bir çaba sarf ediyoruz. Amacımız meslektaşlarımızın içinde bulundukları imkânsızlıkları aşarak daha iyi şartlara kavuşmalarıdır. Umarım bu mesleği layıkı ile icra eden arkadaşlarımızın tümü 212 Sayılı Kanuna tabi olarak çalıştırılmaya devam eder. Bu kanun çalışan gazetecilerin haklarını koruyarak onların aynı zamanda geleceklerini de garanti altına almaktadır.
Bugün unutulmaması gereken en önemli şey, bizler yani gazeteciler tamamen halkımızın doğru bilgi alabilmesi için geç gündüz demeden çalışarak en doğru bilgiye ve kaynağına ulaşabilmek için çabalıyor. Bu görevi yaparken bizlere yardımcı olan kamu idarecileri ve sivil toplum temsilcilerine teşekkür ediyoruz. Ancak haberin doğru kaynaktan alınarak kamuoyunun doğru bilgilendirebilmesi hususunda bizlere yardımcı olmadıkları gibi zorluk çıkaran kamu kurum ve kuruluşları da yok değil. Doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı, basın ve basın çalışanları için vazgeçilmez kurallardır. Bu hassasiyetimiz karşısında bizlerin çalışma şartlarının iyileştirilmesi için yasaların haklarımızı savunur olması gerekmektedir. Devletimizden özellikle yerel basını destekleyici kanunlar çıkarmasını ve basın emekçilerinin geleceğini garanti altına almasını ve bu anlamda gerekli denetimlerin daha sıkı yapılmasını da bekliyoruz.
Demokrasimiz geliştikçe, basın özgürlüğü konusundaki sıkıntılar da ortadan kalkacaktır. Umarım halkımızın doğru bilgilendirilmesi ve ilimizin hak ettiği yardımlardan faydalanabilmesi, sorunların tespiti ve çözüm yollarının bulunması konusunda memleketin sesi olmaya çalışan gazetecilerimizin önündeki engelleri hep birlikte kaldırabiliriz. Bu memleket hepimizin. Bizler bu memleket için çalışan emekçiler olarak sadece bir gün hatırlanmak istemiyoruz. İşimizi en iyi şekilde yapabilmek için kamu ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içerisinde doğru bilgi için çalışmak istiyoruz. Ben İlimizdeki ve ülkemizdeki tüm çalışan gazetecilerimizin gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Çuhadar’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Çuhadar’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ...
10 Ocak Gazeteciler Gününü pasta keserek kutladılar
YEREL HABERLER 10 Ocak Gazeteciler Gününü pasta keserek kutladılar
Kardeşini bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER Kardeşini bıçakla yaraladı
Başkan Turanlı gazetecileri unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Turanlı gazetecileri unutmadı
Sağlık ekipleri "hasta" yerine "soba" ile karşılaştı Sobasını yaktırmak için asılsız ihbarda bulunan alkollü şahıs, ‘soğuktan donmasın’ diye ekipler yardım etmekten geri durmadı
YEREL HABERLER Sağlık ekipleri "hasta" yerine "soba" ile ...
Belediye işçilerine en düşük 3 bin 500 TL maaş müjdesi
YEREL HABERLER Belediye işçilerine en düşük 3 bin 500 TL maaş ...
Kömür dağıtıcılarını dövdüler
YEREL HABERLER Kömür dağıtıcılarını dövdüler
Başkan Kılınç, Çalışan Gazetecilerin Gününü kutladı
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, Çalışan Gazetecilerin Gününü kutladı
Ekinci’den, Kılınç’a ziyaret
YEREL HABERLER Ekinci’den, Kılınç’a ziyaret
Besni'de kırsal kalkınma destekleri tanıtım toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Besni'de kırsal kalkınma destekleri tanıtım ...
Başkan Binzet’ten hizmet içi eğitim merkezi açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Binzet’ten hizmet içi eğitim merkezi ...
Camide beş vakit namaz kılan engelliye ziyaret
YEREL HABERLER Camide beş vakit namaz kılan engelliye ziyaret
Otomobilin önüne fırlayan çocuk metrelerce sürüklendi
YEREL HABERLER Otomobilin önüne fırlayan çocuk metrelerce sürüklendi
İkamet yangını korkuttu
YEREL HABERLER İkamet yangını korkuttu
Hayırseverlerden aldığı yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor
YEREL HABERLER Hayırseverlerden aldığı yardımları ihtiyaç ...
Kuraklığın korkutucu görüntüsü 2019 ve 2021 Ocak ayında barajda çekilmiş iki farklı görüntüde kuraklığın geldiği boyut gözler önüne serildi
YEREL HABERLER Kuraklığın korkutucu görüntüsü 2019 ve 2021 Ocak ...
EBA Destek noktaları hizmet vermeye devam ediyor
YEREL HABERLER EBA Destek noktaları hizmet vermeye devam ediyor
Otobüs durağında unutulan çanta sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Otobüs durağında unutulan çanta sahibine teslim ...
Yerli aşı üreten firmanın çalınan malzemeleri teslim edildi
YEREL HABERLER Yerli aşı üreten firmanın çalınan malzemeleri teslim ...
Asfalt çalışması tamamlanan Millet Caddesi trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Asfalt çalışması tamamlanan Millet Caddesi trafiğe ...
Yeni Mahallenin altyapı hattı yenileniyor
YEREL HABERLER Yeni Mahallenin altyapı hattı yenileniyor
AGAD’dan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Işık’a ziyaret
YEREL HABERLER AGAD’dan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Işık’a ...
Şüpheli şahısların çantasından av tüfeği çıktı
YEREL HABERLER Şüpheli şahısların çantasından av tüfeği çıktı
Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı