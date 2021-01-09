Başkan Harıkçı’nın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği başkanı Metin Harıkçı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, internet medyasının ivedi bir şekilde hukuki bir çerçeveye oturtulmasının şart olduğunu söyledi.

Pandemi sürecinde sahada aktif olan meslek gruplarından biri de gazetecilik olduğun dile getiren Başkan Metin Harıkçı, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının asıl kahramanlarından birisinin de gazeteciler olduğunu söyledi.

Harıkçı, “Meslektaşlarımızın bu sıkıntılı süreçte hem yerel bazda hem hükümet bazında maddi ve manevi destek verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ülkemizde ve Dünyada internetin yaygın olarak kullanılması haliyle internet medyasında her geçen gün yaygınlaşmasına vesile olmuştur. Ancak internet medyacılığı henüz kendini tam olarak kabullendirememiş olduğunu görmekteyiz. İnternet medyası günümüzde olmazsa olmaz konuma gelmiştir. Hal böyle olunca gerçekten bu işi meslek olarak yapanla, yapmayan birbirine karışmıştır. Yıllarca bu sektöre veren, sonradan başlamasına rağmen bu işi asli bir meslek olarak yapanların dışında, işin ehli olmayanlar yasal boşluklardan faydalanarak cüzi bir miktar harcama ile bu sektörde yer alabiliyorlar. O nedenle devletimizin hiç vakit kaybetmeden medya konusunda sil baştan bir yasa çıkarması, her geçen gün dünyanın vazgeçilmezi olan internet yayıncılığının çok iyi bir yasal çerçeveye oturtulması gerekir. Ancak bu sayede medya sektörü çok daha iyi bir konuma gelecektir. Bu vesileyle fedakarca, bütün imkansızlıklara rağmen sahada mücadele eden değerli meslektaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutluyor, ebediyete intikal eden meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet, hayatta olanlara aileleriyle birlikte sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Günümüz kutlu olsun” şeklinde konuştu.

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