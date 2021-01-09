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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Dağtekin’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

İHA

Başkan Dağtekin’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Mehmet Dağtekin mesajında, kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş tarafsız ve özgür basının demokratik, şeffaf ve gelişmiş devletlerin önemli güçlerinden biri olduğunu vurgulayarak özellikle pandemi döneminde basın mensuplarının zorlu bir görev üstlendiğini ifade etti.
Dağtekin, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, esasen ülkemizdeki ve Adıyaman’ımızdaki basın sektöründe verilen bir hak mücadelesini sembolize ediyor. Ayrıca 10 Ocak, basın mensuplarını onurlandırmak için sadece Türkiye'de kutlanmasının dışında, haber uğruna görev başında hayatını kaybeden gazetecilerin anıldığı bir gün olma özelliği de taşıyor. Dolayısıyla 10 Ocak, çalışan gazetecilerin fedakarlık ve azminin yanı sıra hak ve haklılık mücadelesinin de bir sonucudur” dedi
Basın ve ifade özgürlüğünün, halkın haber alma hakkıyla birlikte geliştiği ortamlarda hem geleneksel hem de dijital medya organlarının vatandaşlara tüm gelişmeleri doğru aktarılmasının ve kamuoyunun bilgilenmesinin yanı sıra salgınla mücadelede yine gazetecilerin kilit bir rol oynadığını kaydeden Başkan Dağtekin “Türkiye'de neredeyse bir yılını dolduran yeni tip korona virüs salgınının tüm risklerine rağmen vatandaşların haber alma hakkını teslim etmek için gece gündüz çalışan gazetecilerimiz, yerine getirdikleri bu zorlu görevle salgınla mücadelenin görünmez kahramanları arasında yer alıyor. Bu süreçte muhabirinden kameramanına, foto muhabirinden editörüne kadar tüm departmanlardaki medya çalışanlarından salgına yenik düşen kardeşlerimizde oldu. Ancak tüm bu zorluklara rağmen basın mensuplarımız haber peşinde koşmaktan hiçbir zaman vazgeçmedi. Devletimizin aldığı tedbirler ve aşılarla ilgili güncel gelişmeleri anbean vatandaşlarımıza aktaran gazetecilerimiz, kimi zaman da çarşıda, pazarda, sokakta halkımızın nabzını tuttu kimi zaman da esnafımızın, çiftçimizin, işçimizin yaşadıkları sıkıntıları duyurdu. Salgınla mücadelenin yanı sıra başta Suriye olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde son derece zor şartlar içerisinde hayatları pahasına görevlerini yerine getiren basın mensuplarımızı ne kadar taktir etsek azdır. Adıyaman’daki en yakın çalışma arkadaşlarım arasında her zaman gazetecilerin ayrı bir yeri vardır. Adıyaman’ımızın birbirinden değerli gazetecileri, ilimizin dünü ve bugününü çok iyi bilen, sorun ve ihtiyaçlarına vakıf ve şehrin hafızası durumundaki meslek mensuplarından oluşuyor. Adıyaman’da görev yapan gazetecilerimiz, kadim şehrimize sahip çıkma, şehir kültürünü oluşturma ve koruma noktasında da bizlere ve kamuoyuna ortak bir bilinç, ortak bir payda aşılamaktadır. Bu nedenle medya mensuplarımızı sadece bir iletişim vasıtası olmanın ötesinde toplumun ve şehirlerin de aynası konumunda görmemiz gerekiyor. Biz siyasiler ise Adıyaman basınının eleştirileri, yaklaşımları, öngörüleri, önerileri ve tavsiyeleri doğrultusunda yolumuzu aydınlatıyoruz. Gazetecileri halkımızla aramızda bir köprü, bir bağ ve yol olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla dün olduğu gibi, bugün ve bundan sonra da sorumluluğunun farkında olan, objektif, meslek ilkelerine bağlılığı ve saygısı tartışma konusu dahi edilemeyecek olan Adıyaman’daki basın mensuplarımızla birlikte bu kadim şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Adıyaman’da görev yapan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, basın emekçilerimize başarı, sağlık, huzur, mutluluk ve esenlik dolu daha nice yıllar diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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