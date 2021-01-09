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AÇSH Müdürü Çelik’in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

İHA

AÇSH Müdürü Çelik’in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Adıyaman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler (AÇSH) İl Müdürü Fehmi Çelik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Fehmi Çelik yaptığı açıklamada, gazetecilik mesleğinin zor ve meşakkatli olduğunu bildiklerini belirterek, değerli basın mensuplarının her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.
Çelik, “Basın kuruluşları ve çalışanlarının zor şartlar altında gece gündüz demeden, canla başla çalışıyor. Gazetecilik mesleği, özellikle fedakarlık isteyen zor şartlarda icra edilen önemli bir meslektir. Hak ve sorumluluk bilincinin güçlenmesinde, demokrasi kültürünün gelişmesinde, sağlıklı bir toplum düzeninin inşasında gazetecilerin rolü oldukça büyüktür. Bu nedenle fedakarca çalışan basın mensuplarımızın çalışma şartlarını kolaylaştırmak, onlara gereken desteği ve katkıyı sağlamak, toplum olarak hepimizin görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle, basın mensubu kardeşlerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" dedi.

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