Milletvekili Toprak’tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Toprak mesajında, “İletişimin en güçlü kaynaklarından biri olan basın mensuplarımız, vatandaşlarımızın doğru ve tarafsız haber alma ve bilgi edinme hakkını etkin olarak kullanmasına aracılık ederek oldukça önemli bir kamu hizmetini yerine getirmektedir. Günümüzde teknolojide yaşanan yenilikler, yazılı ve görsel basının yanı sıra internet gazeteciliği ve sosyal medyanın etki alanını genişletmiştir. Bu durum medyaya çok büyük görev ve sorumluluk yüklemiş, doğru ve tarafsız habercilik anlayışını her zamankinden daha önemli hale getirmiştir. Dolayısıyla basın ve yayınımızın gelişmiş, ilerlemiş olmasını; ülkemizin gelişmesinde, ileri devletler seviyesine çıkmasında ve vatandaş ile yönetim arasında köprü olmasında önemli bir unsur olarak değerlendiriyorum. Bu çerçevede Adıyaman’ımızın değerli basın çalışanları da, mesleğin ilke ve ahlaki değerleri çerçevesinde üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları layıkıyla yerine getirdiklerini büyük bir memnuniyetle karşılıyorum. Bu bağlamda, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın tüm olanaklarına sahip olan Adıyaman’ımızın daha da gelişmesi, tanıtımı için gerçekleştirilen tüm çalışmalara yerel basınımızın katkısı oldukça büyüktür. Bu duygu ve düşüncelerle toplumu ve toplumu oluşturan bireyleri ilkeli bir anlayışıyla tarafsız, hızlı ve doğru bilgilendirme görevi yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

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