İstiklal Marşı belediye hoparlöründen okundu

Adıyaman’da hoparlörden okunan İstiklal Marşı’nı duyan vatandaşlar, bulundukları yerde durarak İstiklal Marşı’na eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanlığının 81 ildeki tüm okullarda bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı okunmasıyla ilgili aldığı karara Adıyaman Belediyesi destek verdi. Tüm okullardaki etkinliğe Adıyaman Belediyesi hoparlöründen destek verildi. Hoparlörden okunan İstiklal Marşı’nı duyan vatandaşlar kaldırımda durarak eşlik etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Pandemiden dolayı, virüsten dolayı okullarımız kapalı. Pandemi öncesinde düzenli bir şekilde Pazartesi ve Cuma günleri İstiklal Marşı okunurdu. Fakat uzun süredir pandemiden dolayı okunamıyor. Bu coşkuyu tekrar yaşatmak için Milli Eğitim Bakanlığımız bu gün okullarda İstiklal Marşı’nın okunması talimatını verdi. Bizler de bu karara destek olmak amacıyla kendi belediye hoparlörümüzden İstiklal Marşı’nı okuttuk” diye konuştu.

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