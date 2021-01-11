Adıyaman'da belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı okutuldu

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Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA) MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasının ardından Adıyaman'da okulların yanı sıra belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 11 Ocak Pazartesi saat 10.00'da tüm okullarda bayrak töreni yapılacağı ve İstiklal Marşı okunacağı duyurusunun ardından, kentteki okullarda zil çalınıp İstiklal Marşı okundu. Aynı dakikalarda belediye hoparlörlerinden de İstiklal Marşı okutuldu. Cadde ve sokaklardaki vatandaşlar, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşına eşlik etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Pazartesi ve Cuma günleri hoparlörlerden İstiklal Marşı çalınmasının devam edeceğini söyledi.

DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-01-11 11:46:02



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