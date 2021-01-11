Başkan Kılınç, Bahçecik sakinleriyle bir araya geldi

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Bahçecik Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Bahçecik Mahallesinde mahalle sakinleriyle bir araya gelerek onlarla bir süre sohbet etti. Mahalle sakinlerinin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Başkan Kılınç, her daim halk ile iç içe olduklarını vurguladı. Başkan Kılınç, mahalle sakinlerinin kendilerine ilettiği istek ve talepleri en kısa sürede yerine getireceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.