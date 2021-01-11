Adıyaman Doğa Koleji’nde İstiklal Marşı etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman Doğa Koleji’nde İstiklal Marşı etkinliği

İHA

Adıyaman Doğa Koleji’nde İstiklal Marşı etkinliği

Adıyaman Doğa Koleji’nde tüm Türkiye’de olduğu gibi bayrak töreni ve İstiklal Marşı etkinliği düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanlığının, talimatıyla 81 ilde tüm okullarda saat 10.00’da gerçekleştirilen bayrak töreni eşliğinde İstiklal Marşı okundu. Etkinliğe Adıyaman Doğa Koleji de katıldı. Okul bahçesinde Okulun Adıyaman Doğa Koleji Kurucu Müdürü Orhan Ekinci, yöneticiler ve öğretmenler ile minik öğrenciler İstiklal Marşı okudu. Okulun diğer öğrencileri ise etkinliğe online katıldı.
Orhan Ekinci, pandemi sürecinde okullarda İstiklal Marşı’nın okunmamasından dolayı Bakanlığın aldığı karar doğrultusunda okulda İstiklal Maşı etkinliği düzenlediklerini, çok anlamlı ve güzel bir etkinlik olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Kılınç, Bahçecik sakinleriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, Bahçecik sakinleriyle bir araya geldi
Adıyaman'da belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı okutuldu
YEREL HABERLER Adıyaman'da belediye hoparlörlerinden İstiklal Marşı ...
İstiklal Marşı belediye hoparlöründen okundu
YEREL HABERLER İstiklal Marşı belediye hoparlöründen okundu
Kılınç, belediye borcunun sıfırlandığını açıkladı
YEREL HABERLER Kılınç, belediye borcunun sıfırlandığını açıkladı
Milletvekili Tutdere, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler ...
Kılınç, gazetecilerin gününü kutladı
YEREL HABERLER Kılınç, gazetecilerin gününü kutladı
Trafik ekiplerinin uygulamaları devam ediyor
YEREL HABERLER Trafik ekiplerinin uygulamaları devam ediyor
Kovalamaca sonucu yakalanan otomobilden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Kovalamaca sonucu yakalanan otomobilden uyuşturucu ...
Kısıtlamaya uymayarak ehliyetsiz sürücüyle hasta ziyaretine gidenlere 18 bin 310 lira ceza
YEREL HABERLER Kısıtlamaya uymayarak ehliyetsiz sürücüyle hasta ...
Bu görüntü polisi bile şaşırttı Ehliyetsiz sürücüsü, kısıtlama gününde otomobiline 9 kişi sığdırdı Otomobilde bulunan kişilere 18 bin 310 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Bu görüntü polisi bile şaşırttı Ehliyetsiz sürücüsü, ...
Milletvekili Toprak’tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Toprak’tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler ...
'Dur' ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele ...
Tartıştığı kardeşini bıçakladı
YEREL HABERLER Tartıştığı kardeşini bıçakladı
AÇSH Müdürü Çelik’in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER AÇSH Müdürü Çelik’in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ...
Başkan Dağtekin’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Dağtekin’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ...
AGAD Başkanı Aslan’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER AGAD Başkanı Aslan’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler ...
Başkan Harıkçı’nın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Harıkçı’nın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ...
Başkan İşeri: “Basın zor günlerini yaşıyor”
YEREL HABERLER Başkan İşeri: “Basın zor günlerini yaşıyor”
Milletvekili Fırat’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Fırat’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler ...
Milletvekili Aydın’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Aydın’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler ...
Başkan Akbilek’in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akbilek’in 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ...
Vali Çuhadar’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Vali Çuhadar’ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ...
10 Ocak Gazeteciler Gününü pasta keserek kutladılar
YEREL HABERLER 10 Ocak Gazeteciler Gününü pasta keserek kutladılar
Kardeşini bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER Kardeşini bıçakla yaraladı