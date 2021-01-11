Adıyaman'da kaçak kazıya 4 gözaltı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, kaçak kazı yaptığı belirlenen 4 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Bağözü köyünde 4 kişiyi kaçak kazı yaparken suç üstü yakaladı. Yanlarında kazıda kullandıkları kürek, kazma ve dedektör ile yakalanan şüphelilerin sorgulanmasına başlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta Mahir ALAN

2021-01-11 15:10:39



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