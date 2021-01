İtfaiye ekipleri bir yılda 2 bin 31 olaya müdahale etti

Adıyaman Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında 2 bin 31 olaya müdahale etti.

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2020 Yılı içerisinde yangın, can kurtarma, asılsız ihbar, su tahliyesi, kapı açma, kaza yeri tedbirleri, tatbikat ve eğitimler olmak üzere toplam 2 bin 31 olaya müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri 2020 yılı içerisinde 44 yaralıyı kurtardıkları hayatını kaybeden 2 kişinin cenazelerinin de bulunduğu yerden çıkarıldığı belirtildi. İtfaiye ekiplerinin aynı zamanda kasıtlı bir şekilde yakılan 380 anız yangınına da müdahale etti. Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ali Doğan, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin koruna bilmesi adına gece gündüz demeden görev başındayız. Vatandaşlarımızdan çalınan sirenlere karşı duyarlı olmalarını ve ekipleri yol vermelerini rica ediyoruz. Ekiplerimizin ulaşmaya çalıştığı kişiler hepimizin yakını olabilir. Bizler zor durumda olan vatandaşlarımızın yardımına yetişe bilmek için adeta saniyelerle yarışıyoruz. Halkımızdan aynı zamanda anız yakmamalarını da rica ediyoruz. Anız yakıldığında sadece kuru otlar yanmıyor. Her anızda binlerce börtü, böcek veya canlı hayvanlar ölüyor ve toprak verimi tamamen yok oluyor. Anız yangınları dolayısıyla bu yangınlar ekili alanlara, bahçelere yapılara sıçraya biliyor. Bizler her yıl yakılan anız yangınlarıyla mücadele etmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Halkımızdan ricamız anız yakmamalarıdır. Yine vatandaşlarımızdan yangınlara karşı duyarlı olmalarını istiyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.