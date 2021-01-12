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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbul’dan Adıyaman’a Eğitim Desteği

İHA

İstanbul’dan Adıyaman’a Eğitim Desteği

Adıyaman’ın Sincik ilçesine bağlı Yarpuzlu Köyündeki öğrencilere İstanbul’daki hayırseverler tarafından tablet ve yardımcı kaynak kitaplar gönderildi.
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve İletişim Uzmanı Nihal Kocaağa’nın öncülüğünü yaptığı hayırseverler, okulların kapalı olduğu bu süreçte öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu tablet bilgisayar, test kitapları ve denemeler göndererek öğrencilerin eğitimine katkıda bulundular. Öğretim Görevlisi Nihal Kocaağa, İstanbul’dan öğrencisi olan Yarpuzlu Ortaokulu Müdür Yardımcısı Resul Tanır’dan görev yaptığı okulda bulunan öğrencilerin ihtiyaçları hakkında bilgi alarak harekete geçti. Yapılan yardımların köydeki öğrencileri inanılmaz derecede mutlu ettiğini belirten Yarpuzlu Ortaokulu Müdür Yardımcısı Resul Tanır, “Okulların kapalı olduğu bu süreçte öğrencilerin en çok ihtiyaç duyduğu tablet bilgisayar, test kitapları ve denemeler göndererek öğrencilerin eğitimine katkıda bulundular. Çocuklarımız bu ülkenin geleceğidir. Onların okuması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Pandemi sürecinin tüm okulları etkilediği gibi köy okullarını daha fazla etkilediğini belirten Yarpuzlu Ortaokulu Müdürü Abuzer Kaşıkçı ise, “ Bu süreçte tüm okullar etkilendi ama bizim gibi köy okullarını daha fazla etkiledi. Ayrıca öğrencilerimizin birçoğu merkeze uzak mezra ve köylerden taşımalı sistemle geldiği için bu süreçte eğitimden bir hayli uzak kaldılar. Telefonun çekmediği ve internet altyapısının olmadığı yerler için yapılan bu yardımların bir hayli değerli ve bir o kadar da önemlidir. Yapılan bu yardımlar için öğrenciler ve aileleri adına tüm hayırseverlere çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu

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