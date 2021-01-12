Şüpheli şahıslarda silahlar ele geçirildi

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 şüpheli şahsın üzerine tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ve Gerger ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriye görevi esnasında durumlarından şüphelenilen 3 şahsı durdurularak arandı. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 42 adet mermi ele geçirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak 3 şahıs hakkında işlem başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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