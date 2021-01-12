Çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde çatıda mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Gölbaşı ilçesi Yeni Sanayi Sitesinde bir iş yerinin çatısında mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş yerinin çatısında mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çatıya merdiven uzatarak kediyi bulunduğu yerden indirdi. Su ve mama verilen kedi daha sonra serbest bırakıldı.

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