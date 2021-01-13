Otobüsteki uyuşturucuyu 'manken' buldu

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'manken' isimli narkotik köpeği ile yolcu otobüsünün bagaj kısmında 1 kilo 840 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbari çalışma neticesinde bir şahsın, Gölbaşı ilçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. Jandarma ekipleri takibe aldıkları şahsın içinde bulunduğu otobüsü Gölbaşı ilçe girişinde durdurdu.
Narkotik köpeği ‘Manken’ otobüsün bagajında arama yapan jandarma ekiplerine eşlik etti. Şahsın üzerinde ve otobüste yapılan aramada 1 kilo 840 gram kubar esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirdi.
Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli işlemler sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.