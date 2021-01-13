Adıyaman'daki sağlık kuruluşlarına aşı dağıtımı başladı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, Sağlık Bakanlığı'nca sağlık çalışanları için gönderilen Çin menşeli 10 bin aşının sağlık kuruluşlarına dağıtımı başladı.

Sağlık Bakanlığı'nca aile hekimlikleri, halk sağlığı ekipleri, özel, kamu, üniversite hastanelerinin tamamına aşı yapma yetkisi verildi. Bu kapsamda bugün sabah saatlerinde kente gelen aşıların sağlık kuruluşlarına dağıtımına başlandı.

DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-01-13 13:17:17



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