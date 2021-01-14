Besni'de otomobil iş yerinin duvarına çarptı: 3 yaralı

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´ın Besni ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, iş yerinin duvarına çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Yumrutepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İsmail Gezer yönetimindeki 44 KB 583 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bir iş yerinin duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İsmail Gezer ile yanındaki Aydın Gezer ve Leyla Bağlı yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Besni Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN
2021-01-14 09:19:40
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