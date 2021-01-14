Adıyaman'da sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı



Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, sağlık çalışanlarına koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı.

Çin'den getirilen aşıların dağıtımının tamamlanmasının ardından Adıyaman'da, sabah saatlerinde sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk aşıyı İl Sağlık Müdürü Erdoğan Öz ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Fatih Doğan oldu. Öz, ilk aşıların riskli grupta olduğu için sağlık çalışanlarına yapıldığını ifade etti. Sağlık çalışanlarının randevu alarak aşılarını yaptırdığını belirten Öz, "Bundan sonraki süreçte tüm sağlık çalışanları aşılanacak; sonrasında da diğer risk gruplarında aşılanma devam edecek. Bir ay sonra ikinci dozu yapmış olacağız" dedi.

Aşı yaptıran sağlık çalışanları da insanları maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etme uyarısında bulundu.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-01-14 11:16:51



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