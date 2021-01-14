Adıyaman’da emniyet ve asayiş hizmetleri değerlendirildi

Adıyaman’da polis ve jandarmanın 2020 yılındaki emniyet ve asayiş hizmetlerinin değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

Adıyaman Polisevinde Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, emniyet ve jandarma teşkilatı mensupları ile basın mensupları katıldı.

Polis ve jandarmanın 2020 yılında yaptığı çalışmaların sunumlar halinde detaylı bir şekilde anlatıldığı toplantıda, suç ve suçluyla mücadelede elde edilen başarı ifade edildi.

Toplantıda konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, çalışmalarından dolayı Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına teşekkür ederek, “2020 yılının genel değerlendirmesinin yapılacağı, basınımızın ve halkımızın bilgilendirileceği toplantımıza hoş geldiniz. Öncelikle emniyet asayiş hizmetleri devletin en önemli görevlerinden birisidir. Siz ne kadar ekonomik olarak kalkınırsanız kalkının, insanların can ve mal emniyetini koruyamıyorsanız gelişmiş, müreffeh bir ülke olamazsınız. Devletin en temel görevlerinden birisi güvenliktir. Bu görevde fedakar bir şekilde çalışan güvenlik güçlerine teşekkürlerimi iletiyorum. Özellikle asayiş ve narkotik konusunda başarılı çalışmalar yürütülüyor. Yapılan iş ve işlemler son derece önemlidir. Son yıllarda vatandaş odaklı, vatandaşla birebir diyalog halinde hizmetlerin yürütüldüğünü görüyoruz. Görevler yürütülürken adalet ilkesinin gözetilmesi son derece önemlidir. Polis ve jandarmamız son derece hassas davranmaktadırlar. Kendilerine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, özellikle asayiş olaylarında gösterdikleri performans ile Türkiye’de birinci sıraya yükseldiklerini belirterek, “Adıyaman’da huzur ve barışı daha da arttırmak için teşkilat olarak çalışıyoruz. 2020 yılında başta asayiş olayları olmak üzere, birçok alanda başarı sağladık. Özellikle mala karşı suçlarda, kişilere karşı suçlarda, asayiş ilgili suçlarda performans olarak Türkiye genelinde birinci sıraya yükselme başarısını gösterdik. Ancak bununla yetinmeyeceğiz. Yeni yılda da ilimizin hak ettiği yerde olması için kendi içimizdeki yarışı ve mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ise, hizmetlerin kamuoyuyla paylaşılmasında basın önemine işaret ederek, “Emniyet ve asayiş hizmetlerinin basın mensuplarıyla, kamuoyuyla paylaşılmasındaki katkısı göz ardı edilemez. Vatandaşımız ile kolluk arasında köprü görevi üstlenen basın mensuplarının yapmış oldukları haber ve yorumlar bizlere her daim çalışmalarımızda önemli faydalar sağlamış ve yol göstermiştir. Suç ve suçluyla mücadelede halkımızın bilinçlendirilmesi, toplumda farkındalık oluşturulması noktasında basın mensuplarının çalışmaları tarafımızca yakından takip edilmektedir. Vatandaşlarımızın ortak sesi olan, kamuoyunun vicdanı olan basın mensuplarının 10 Ocak çalışan Gazeteciler Gününü de tekrardan kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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