Adıyaman’da emniyet ve asayiş hizmetleri değerlendirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman’da emniyet ve asayiş hizmetleri değerlendirildi

İHA

Adıyaman’da emniyet ve asayiş hizmetleri değerlendirildi

Adıyaman’da polis ve jandarmanın 2020 yılındaki emniyet ve asayiş hizmetlerinin değerlendirildiği toplantı düzenlendi.
Adıyaman Polisevinde Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, emniyet ve jandarma teşkilatı mensupları ile basın mensupları katıldı.
Polis ve jandarmanın 2020 yılında yaptığı çalışmaların sunumlar halinde detaylı bir şekilde anlatıldığı toplantıda, suç ve suçluyla mücadelede elde edilen başarı ifade edildi.
Toplantıda konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, çalışmalarından dolayı Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına teşekkür ederek, “2020 yılının genel değerlendirmesinin yapılacağı, basınımızın ve halkımızın bilgilendirileceği toplantımıza hoş geldiniz. Öncelikle emniyet asayiş hizmetleri devletin en önemli görevlerinden birisidir. Siz ne kadar ekonomik olarak kalkınırsanız kalkının, insanların can ve mal emniyetini koruyamıyorsanız gelişmiş, müreffeh bir ülke olamazsınız. Devletin en temel görevlerinden birisi güvenliktir. Bu görevde fedakar bir şekilde çalışan güvenlik güçlerine teşekkürlerimi iletiyorum. Özellikle asayiş ve narkotik konusunda başarılı çalışmalar yürütülüyor. Yapılan iş ve işlemler son derece önemlidir. Son yıllarda vatandaş odaklı, vatandaşla birebir diyalog halinde hizmetlerin yürütüldüğünü görüyoruz. Görevler yürütülürken adalet ilkesinin gözetilmesi son derece önemlidir. Polis ve jandarmamız son derece hassas davranmaktadırlar. Kendilerine çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, özellikle asayiş olaylarında gösterdikleri performans ile Türkiye’de birinci sıraya yükseldiklerini belirterek, “Adıyaman’da huzur ve barışı daha da arttırmak için teşkilat olarak çalışıyoruz. 2020 yılında başta asayiş olayları olmak üzere, birçok alanda başarı sağladık. Özellikle mala karşı suçlarda, kişilere karşı suçlarda, asayiş ilgili suçlarda performans olarak Türkiye genelinde birinci sıraya yükselme başarısını gösterdik. Ancak bununla yetinmeyeceğiz. Yeni yılda da ilimizin hak ettiği yerde olması için kendi içimizdeki yarışı ve mücadeleyi sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ise, hizmetlerin kamuoyuyla paylaşılmasında basın önemine işaret ederek, “Emniyet ve asayiş hizmetlerinin basın mensuplarıyla, kamuoyuyla paylaşılmasındaki katkısı göz ardı edilemez. Vatandaşımız ile kolluk arasında köprü görevi üstlenen basın mensuplarının yapmış oldukları haber ve yorumlar bizlere her daim çalışmalarımızda önemli faydalar sağlamış ve yol göstermiştir. Suç ve suçluyla mücadelede halkımızın bilinçlendirilmesi, toplumda farkındalık oluşturulması noktasında basın mensuplarının çalışmaları tarafımızca yakından takip edilmektedir. Vatandaşlarımızın ortak sesi olan, kamuoyunun vicdanı olan basın mensuplarının 10 Ocak çalışan Gazeteciler Gününü de tekrardan kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman’da sağlık çalışanları aşılanıyor Sağlık Müdürü Erdoğan Öz sağlık çalışanlarıyla birlikte aşı oldu
YEREL HABERLER Adıyaman’da sağlık çalışanları aşılanıyor Sağlık ...
Adıyaman'da sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya ...
Kahta´da 3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi
YEREL HABERLER Kahta´da 3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi
Jandarma sahte temizlik ürünleri ele geçirdi
YEREL HABERLER Jandarma sahte temizlik ürünleri ele geçirdi
Besni'de otomobil iş yerinin duvarına çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Besni'de otomobil iş yerinin duvarına çarptı: 3 ...
Freni boşalan otomobil duvara çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Freni boşalan otomobil duvara çarptı: 3 yaralı
Binzet, Rauf Raif Denktaş’ı andı
YEREL HABERLER Binzet, Rauf Raif Denktaş’ı andı
Başkan Kılınç, yenilenebilir ve akıllı enerji uygulamaları toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, yenilenebilir ve akıllı enerji ...
Av komisyonu toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Av komisyonu toplantısı gerçekleştirildi
Türk Kızılay’ı 2020’yi dolu dolu geçirdi
YEREL HABERLER Türk Kızılay’ı 2020’yi dolu dolu geçirdi
Kaymakam Demir köy okullarını inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Demir köy okullarını inceledi
Emekli olan okul müdürlerine plaket verildi
YEREL HABERLER Emekli olan okul müdürlerine plaket verildi
Adıyaman’da turizm destinasyon toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Adıyaman’da turizm destinasyon toplantısı yapıldı
Çelikhan içme suyu hattına Karmkuk suyu eklenildi
YEREL HABERLER Çelikhan içme suyu hattına Karmkuk suyu eklenildi
Kaymakam Koç ve Başkan Turanlı çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Koç ve Başkan Turanlı çalışmaları yerinde ...
Adıyaman'daki sağlık kuruluşlarına aşı dağıtımı başladı
YEREL HABERLER Adıyaman'daki sağlık kuruluşlarına aşı dağıtımı ...
Korona virüs aşıları özel donanımlı araçlarla dağıtılıyor
YEREL HABERLER Korona virüs aşıları özel donanımlı araçlarla ...
Otobüsteki uyuşturucuyu 'manken' buldu
YEREL HABERLER Otobüsteki uyuşturucuyu 'manken' buldu
Zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri dilencilere göz açtırmıyor
Lise Caddesindeki çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Lise Caddesindeki çalışmalar sürüyor
Milletvekili Tutdere Adıyaman trafiğini meclise taşıdı
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere Adıyaman trafiğini meclise ...
Gölbaşı’nda 14. etap kırsal kalkınma toplantısı
YEREL HABERLER Gölbaşı’nda 14. etap kırsal kalkınma toplantısı
Gölbaşı’nda mahallelere yeni yollar açılıyor
YEREL HABERLER Gölbaşı’nda mahallelere yeni yollar açılıyor
Başkan Sümer: “Besni Gençlik Merkezi mimarisiyle kendine hayran bırakıyor”
YEREL HABERLER Başkan Sümer: “Besni Gençlik Merkezi mimarisiyle ...