Çelikhan'da korona virüs aşısı yapılmaya başlandı

Çin’den getirilen CoronaVac aşıları, acil kullanım onayının ardından Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı.

Çelikhan genelinde ilk aşamada aşılanması planlanan sağlık çalışanları ile birlikte İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kübra Altun ve Çelikhan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ömer Demirbağ aşı oldu.

Başhekim Dr. Ömer Demirbağ yaptığı açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın sırası geldiğinde Merkezi Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden, Aile Sağlığı Merkezlerine veya Devlet Hastanesine randevu alarak aşılarını yaptırmalarını bekliyoruz. Aşılama aşamaları medya organları üzerinden duyurulacaktır. Vatandaşlar ENabız uygulaması üzerinden aşı için öncelikli listede olup olmadıklarını da sorgulayabilirler. Aşı ile Covid19 virüsünün sebep olduğu hastalığı aşacağımıza inanıyorum. Vatandaşlarımızın tereddütsüz Covid19 aşısını yaptırmalarını istiyoruz, Aşıyla hastalığı aşabiliriz. Her şeyin başı sağlık, sağlığın başı aşıdır” diye konuştu.

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