Çelikhan’da kar yağışı etkili oldu

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Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Çelikhan’da etkili olan yağmurun ardından yerini kar yağışına bıraktı. İlçede etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde daha fazla yağdığı görüldü. Çelikhan’da kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, belediye ekipleri ilçe merkezinde kar temizleme çalışması yaptı. Ayrıca Çelikhan Belediyesi ekipleri, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yem bıraktı.

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