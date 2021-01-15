Kaymakam Demir engeliler derneğini ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Demir engeliler derneğini ziyaret etti

İHA

Kaymakam Demir engeliler derneğini ziyaret etti

Adıyaman’ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, 714 Görme Engeliler Haftası nedeni ile Besni Anadolu Sakatlar Derneğini ziyaret etti.
Besni Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Ömer Arslan’ı ziyaret eden Besni Kaymakam Nazlı Demir’e, Besni Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kasap, Besni ilçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Kara, Besni ilçe Emniyet Müdür Kenan Sertyalçın, AK Parti Besni ilçe Başkanı İsmail Sümer ve bazı kurum amirleri eşlik etti.
Besni Kaymakamlığı olarak her daim engellilerin yanında olduklarını ve onların yaşam koşullarını gidermek için çalıştıklarını dile getiren Kaymakam Nazlı Demir, “714 Görme Engeliler Haftası kapsamında Besnili 25 görme engelli vatandaşımıza hediye edeceğimiz akıllı bastonlarla onların hayatını kolaylaştırmayı ve sosyal hayata katılımlarını artırmaya çalışacağız. Bu vesile ile de Besni Anadolu Sakatlar Derneğini ziyaret ederek istişarede bulunduk" diye konuştu.
Besni Anadolu Sakatlar Derneği Başkanı Ömer Arslan ise Kaymakam Nazlı Demir le beraberindekilerinin kendilerini ziyaret etmesinden dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getirerek teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Köksal, yol çalışmasını denetledi
YEREL HABERLER Kaymakam Köksal, yol çalışmasını denetledi
CHP’de gündemdeki konular ele alındı
YEREL HABERLER CHP’de gündemdeki konular ele alındı
Altunbaş’tan aşı açıklaması
YEREL HABERLER Altunbaş’tan aşı açıklaması
Adıyaman´da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman´da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kanı yerde kalmayan şehidin ailesi sevinç gözyaşı döktü Baba Osman İnce: "Bu haberi duyunca biraz ferahladık"
YEREL HABERLER Kanı yerde kalmayan şehidin ailesi sevinç gözyaşı ...
İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Zeytinyağında hileye dikkat
YEREL HABERLER Zeytinyağında hileye dikkat
itfaiye ekiplerinden su baskınlarına karşı yoğun mesai
YEREL HABERLER itfaiye ekiplerinden su baskınlarına karşı yoğun ...
Belediye personeline uyuşturucu ile mücadale anlatıldı
YEREL HABERLER Belediye personeline uyuşturucu ile mücadale ...
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler oldu
YEREL HABERLER AK Parti Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler oldu
Çelikhan’da kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Çelikhan’da kar yağışı etkili oldu
Bir yılda bin 832 sokak hayvanı sağlığına kavuşturuldu
YEREL HABERLER Bir yılda bin 832 sokak hayvanı sağlığına ...
Aç kalan yavru köpeklerin yardımına Başkan Kıymaz yetişti
YEREL HABERLER Aç kalan yavru köpeklerin yardımına Başkan Kıymaz ...
Prof. Dr. Haydar Bağış'ın ismi caddeye verildi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Haydar Bağış'ın ismi caddeye verildi
Çelikhan'da korona virüs aşısı yapılmaya başlandı
YEREL HABERLER Çelikhan'da korona virüs aşısı yapılmaya başlandı
Besni’de ilk korona virüs aşıları yapılmaya başlandı
YEREL HABERLER Besni’de ilk korona virüs aşıları yapılmaya başlandı
Besni’de görme engellilere akıllı baston verilecek
YEREL HABERLER Besni’de görme engellilere akıllı baston verilecek
MHP’de başkanlar istişare toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER MHP’de başkanlar istişare toplantısı gerçekleştirildi
Adıyaman’da emniyet ve asayiş hizmetleri değerlendirildi
YEREL HABERLER Adıyaman’da emniyet ve asayiş hizmetleri ...
Adıyaman’da sağlık çalışanları aşılanıyor Sağlık Müdürü Erdoğan Öz sağlık çalışanlarıyla birlikte aşı oldu
YEREL HABERLER Adıyaman’da sağlık çalışanları aşılanıyor Sağlık ...
Adıyaman'da sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya başlandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da sağlık çalışanlarına aşı yapılmaya ...
Kahta´da 3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi
YEREL HABERLER Kahta´da 3 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi
Jandarma sahte temizlik ürünleri ele geçirdi
YEREL HABERLER Jandarma sahte temizlik ürünleri ele geçirdi
Besni'de otomobil iş yerinin duvarına çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Besni'de otomobil iş yerinin duvarına çarptı: 3 ...