Minibüs dere yatağına yuvarlandı: 1 yaralı

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Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde mnbüsün dere yatağına yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çelikhan Adıyaman yolunun 8. Kilometresinde İsa Demir idaresindeki Ford marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı. Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü İsa Demir yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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