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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman hizmet içi eğitim üssü olacak

İHA

Adıyaman hizmet içi eğitim üssü olacak

Adıyaman’da 220 Yataklı Uygulama Oteli (hizmet içi eğitim merkezi) ve Perre Anadolu Otelcilik Mesleki Eğitim ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kesin kabulü yapıldı.
AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 220 Yataklı Uygulama alanı ile 24 derslikli Adıyaman Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin kesin kabulünün 27 Aralık 2020 tarihinde yapıldığını kaydetti.
Aydın, 72 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu olan 220 yataklı adeta 5 yıldızlı oteli andıran, içerisinde 2 adet 200 kişilik konferans salonu, 4 tane ayrı toplantı salonu, sosyal donatılarıyla hizmet içi eğitim merkezinin faaliyete geçeceğini dile getirdi.
Aydın, Perre Anadolu Otelcilik Mesleki Eğitim ve Teknik Anadolu Lisesi binası ile 220 yataklı uygulama alanı binasının yapım süreci kesin kabulü yapılarak tamamlanmıştır. Hem uygulama oteli, hem hizmet içi eğitim merkezi, hem de mesleki eğitim alanında eğitim veren bir okul hizmet verecek. Adı geçen bina MEB tarafından öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinin yapıldığı bir birim olarak kullanılacaktır. Ayrıca, bölgedeki mesleki eğitim kurumlarının alan ve atölye öğretmenlerinin hizmet içi mesleki gelişim programlarında da merkezi bir birim olarak aktif bir şekilde kullanılacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı, 2021 yılında bu binanın öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerinde kullanılması için planlamalarını yapmıştır. Ayrıca talep edilmesi halinde zaman ve kapasitenin uygun olmasına bağlı olarak diğer kamu kurum ve kuruluşların hizmet içi eğitim faaliyetlerine de hizmet edecektir. Adı geçen projenin iç mekanı tefrişatlarının da tamamlanmasını müteakip hem turizm alanı öğrencilerine staj ve eğitim imkanı sunacak, hem de bölge turizmine belirgin katkı sağlayarak konaklama imkanı da sunacaktır.
Hizmet içi Eğitim alanında Adıyaman’ımızı bölgede merkez üs haline getirecek olan bu muhteşem proje için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milletvekili arkadaşlarımız, Valimiz, teşkilatımız ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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