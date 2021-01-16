Vali Çuhadar afet konutlarının yapılacağı alanı inceledi

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Sincik ilçesine bağlı İnlice Beldesine bağlı Çükan Mahallesinde afet konutlarının yapılacağı arazide incelemelerde bulundu.

Vali Mahmut Çuhadar’ı İnlice Beldesinde Sincik Kaymakamı Batuhan Bingöl, İnlice Belediye Başkanı Abubekir Ümürhan ve İnlice halkı karşıladı.

Karşılama sonrası Belediye binasına geçen Vali Mahmut Çuhadar, İnlice Belediye Başkanı Abubekir Ümürhan’ı ziyaret ederek, Belediyenin Belde merkezinde yürüttüğü faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi alıp, Başkan Ümürhan’a çalışmalarında başarılar diledi.

Belediye ziyareti sonrası, İnlice halkıyla bir süre hasbihal eden Vali Mahmut Çuhadar, vatandaşların halini ve hatırını sorarak sorun ve taleplerini dinledi.

Belde merkezindeki temaslarının ardından geçtiğimiz yıl Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden evleri etkilenen İnlice Beldesine bağlı Çükan Mahallesine geçen Vali Mahmut Çuhadar, burada afet konutlarının yapılacağı arazide incelemelerde bulundu.

Vali Mahmut Çuhadar ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, “Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde beldelerimizde ve köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızla hasbıhal edip, onların sorunlarını ve taleplerini dinleyerek mevcut imkanlar ölçüsünde ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz. Bizler Devlet olarak vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda, köylerimizin yaşam standardını daha da yükseltmek için gayret göstermeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımız şundan emin olsun ki, onlar rahat değilken bizim rahat olmamız söz konusu olamaz. Vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak için hep birlikte yılmadan, yılgınlık göstermeden, aşkla, şevkle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü Devlet, millete hizmet için vardır ve aziz milletimiz her şeyin en iyisine layıktır. Biz millet ve Devlet olarak birlik ve dirlik içinde olduğumuz sürece tüm sıkıntılarınızı en kısa sürede atlatacağımıza inancım tamdır” dedi.

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