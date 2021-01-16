AVM’de, Narko Nokta etkinliği düzenlendi

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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi.

Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) faaliyetleri kapsamında ‘Narko Nokta’ etkinliği düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Adıyaman’da alış veriş merkezinde stant açtı.

Vatandaşlara narko bilgilendirme, broşür dağıtımı ve Uyuma Projesi kapsamında bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. AVM içindeki bilbordlarda Uyuma Aplikasyonu tanıtımı yapıldı.

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