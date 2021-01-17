Parkta çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da, çocuk parkında meydana gelen yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi 1.Çevre yolu yakınlarına bulunan bir çocuk parkında bulunan kaydırakta yangın meydana geldi. Kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından yakıldığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alev alan kaydırak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.