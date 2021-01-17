Krem kutusuna sakladığı uyuşturucu ile yakalandı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde, krem kutusu içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

AdıyamanGölbaşı karayolunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenerek durdurulan otomobil sürücüsünün üst aramasında krem kutusuna gizlenmiş 2 gram bonzai ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis ekipleri sürücü E.G.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2021-01-17 23:16:53



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