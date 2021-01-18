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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti “Dağtekin ile yola devam” dedi

İHA

AK Parti “Dağtekin ile yola devam” dedi

AK Parti 7. Olağan Genel Kuruluna tek liste halinde giren mevcut Başkan Mehmet Dağtekin il başkanlığına seçildi.
Yenimahalle Kapalı Spor salonunda gerçekleştirilen AK Parti 7. Olağan Genel Kurulu coşku ile gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Koordinatör Milletvekili Ertuğrul Soysal’ın yaptığı genel kurulda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telekonferans ile partililere seslendi.
Tek liste halinde seçime giren mevcut Başkan Mehmet Dağtekin, 40 kişilik yeni yönetim kuruluyla yeniden başkanlığa seçildi.
Genel Kurulu katılan ve konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türkiye’nin güçlü dünya devletleri arasında yer aldığını belirterek, “Türkiye önceleri hiçbir şekilde dünyadaki gelişmelere müdahale edemez, hiçbir söz hakkı yoktu. Uluslararası toplamda hiçbir kabiliyeti olmayan bir ülkü konumundaydı. İçerde kardeş kavgasıyla meşgul ediliyordu. Böyle bir ülkede ekonomi de yerlerde sürünüyordu. 2002 yılına kadar hiçbir kredi limitesi yoktu. Bir tanker petrolü borca alamayan ülkeden bu gün dünyanın fakir ülkelerini 8,5 milyar dolar yardım yapan bir ülke haline geldi.
Türkiye hızla değişiyor. Dikkate alınan, sözü dinlenen, ne düşündüğü hesabı katılan bir ülkeyiz. Köprünün altından son 20 yılda çok sular geçti. Bu coğrafyada hangi ülkenin planı varsa bu milleti hesaba katmak zorundadır. Türkiye artık büyük bir ülkedir. Bütün Avrupa başkentleri, Amerika ülkemizi konuşuyor. Bu ülkenin geliştirdiği silahlı ve silahsız hava aracıyla dünya savaş tarihini nasıl değiştirdiğini konuşuyor. Ekonomide ortaya çıkardığı muhteşem gelişmeyi konuşuyor. Dünyada pandemi var. İngiltere korona hastalarını hastaneye kabul edemez hale geldi. Birçok ülkenin sağlık sistemleri çöktü. Türkiye’nin hiçbir problemi yok. En ücra ilçemizde bile sağlık sistemi hizmet veriyor” dedi.
AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise konuşmasında, “Bu gün bizim düğün günümüz. Diğer partilerin yapamadığı bu şöleni yaşattığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Siyaset yaparken, tek bir muradımız, tek bir gayemiz bu millete hizmet etmektir. Dünya Lideri Recep Tayyip Erdoğan ile milletimize hizmet etmek şereflerin, onurların en büyüğüdür. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Türkiye büyüdükçe, Türkiye sahada ve masada kazandıkça birileri kuduracak. Ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar, hep beraber dik bir şekilde yol yürümeye devam edeceğiz. Çünkü bizim söyleyecek çok sözümüz var. Bizim yürüyecek çok yolumuz var. O haçlı zihniyeti ve onun içerideki işbirlikçileri biz daha çok beraber, daha çok birlikte hareket etmek durumundayız. Yapılamaz açılamaz denilen Ayasofya’yı hep beraber gördüler. Bizim derdimiz, milletin derdidir. Batıyı, Avrupa’yı anlarım ama benim içimi acıtan, kendi başarısızlıklarını kapatmak için iftiralarıyla gündem oluşturmaya çalışan Ana muhalefetin genel başkanıdır. 2023’te bu zihniyeti hep birlikte Cumhur İttifakı olarak sandığa gömeceğiz” diye konuştu.
Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 7. Olağan genel kurulun hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Söylenecek çok şey var ama sürenin az kalmasından dolayı fazla sözü uzatmayacağım. Kongrenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşkilatımıza teşekkür ederken, girdiğimiz bütün seçimlerde yüzümüzü ağartan milletimize hassaten teşekkür ediyorum. Allah onlardan nazı olsun. AK Parti, insanı yaşatarak, devleti yaşatmıştır. Demokrasi ve hizmet anlamında milletinin yanında yer almıştır. Bundan sonrada bu şekilde yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Milletvekili Muhammed Fatih Toprak ise, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “2001’de kökleri mazide olan Türkiye’ye bir güneş doğdu. Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları Türkiye’de bir hareket başlattı. AK Parti demokrat bir partidir, statükocu değildir, yerli ve millidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde insan hayatına dokunun hizmetler yapıldı. Türkiye savunma sanayiinde yüzde 8090 yurt dışına bağımlıyken, bu oran yüzde 10’a düştü. Türkiye milletiyle el ele vererek, ilerlemektedir. Hamd olsun dünyada sözü gecen güçlü devletler arasında yer alıyor” diye konuştu.
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, belediye hizmetlerine değinerek, “AK Parti 19 yılda bu ülkeye çok büyük hizmetler yaptı. Ama hala piskopatolojik bir muhalefet var. Belediye olarak bu memlekete neler yapabiliriz derdinde olduk. Sağ olsun, milletvekillerimizle birlikte battı çıktı yaptık. Bövlgenin en büyük millet bahçesini yapmaya başladık. Alt yapısını bitirmiştik, şuan devam ediyor. Şehsi sel suları bakıyordu. Kuşaklama kanalı bitti teslimatını yapacağız. Hem memleketin kültürü için Oturakçı Pazarının restorasyonuna başladık. En büyük sıkıntımız vahşi depolamanın yerine katı atık tesisi yaptık. Ulaşım ile ilgili kuzey, güney çevre yoları için çalışıyoruz. 15 mahalleye, 15 halı saha yapıyoruz. Beytul mala el uzattırmıyoruz. Belediyenin borcunu ciddi oranda düşürdük” şeklinde konuştu.
AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise, açılış konuşmasında Adıyaman’a hizmet için hep birlikte kenetlendiklerini dile getirerek, “Milletvekilimiz Ahmet Aydın’ın öncülüğünde milletvekillerimiz, valimiz ile bakanları ziyaret ederek, istediklerimizi aldık. Birlik ve beraberliğin meyvesini aldık. Millet boş sözlere tok. Liderimizin üzerindeki yükü almalıyız. İlk günkü aşkla, 2023, 2071 hedeflerine odaklanmalıyız. Mesaimiz hep Adıyaman için olacaktır. Kentimizin sorunlarına ve çzümlerine odaklanacağız. Adıyaman demek, AK parti demektir. Bir kez daha tüm partili arkadaşlarımızı kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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