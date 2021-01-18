Sokak hayvanları için mama bırakıldı

Adıyaman Belediyesi, şehrin dört bir noktasına mama, yem ve su bıraktı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra aşırı yağışlardan dolayı da aç kalan sokak hayvanları için şehir merkezindeki birçok noktaya mama ile su bırakan Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü Ekipleri, kuşlar içinde belirli alanlara yem bırakmaya devam ediyor.

Ekipler tarafından sürdürülen yemleme çalışmalarını değerlendiren Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmadıklarını dile getirerek, tüm vatandaşlardan sokak hayvanları için hassasiyet göstermelerini istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.