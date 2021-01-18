Besni’de iki otomobil çarpıştı

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Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, Çat Mahallesi otogar civarında Ali Alınak sevk ve idaresindeki 02 BJ 853 plakalı Renault marka otomobil karşı şeride geçmek isterken Atakan Aykanat sevk ve idaresindeki 02 FF 530 plakalı Volkswagen marka otomobil ile çarpıştı. Kazada Mustafa Şerbetci hafif yaralanarak olay yerine gelen ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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