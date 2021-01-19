Karda çocuklar gibi eğlendiler Mevsimin ilk kar yağışı eğlenceye dönüştü

Mevsimin ilk kar yağışının yaşandığı Adıyaman kent merkezinde yetişkinler çocuklar gibi kartopu oynayıp, kardan adam yaparak eğlendi.

İki gün boyunca devam eden yağmur yağışının ardından akşam başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düştüğü kent merkezinde sabah uyanan vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. Kar kalınlığının 5 santimetre olduğu Adıyaman’da kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kar özlemi çeken çocukların yanı sıra yetişkinler de kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Kardan adam yapan ve kartopu oynayan yetişkinler çocuklar gibi eğlendi.

Adıyaman Belediyesi ekipleri karla kaplanan kaldırımları, vatandaşlar düşmesin diye kürüdü.

Vatandaşlar, kar yağışıyla birlikte kentte çok güzel görüntülerin ortaya çıktığını belirterek, özlemle bekledikleri kar yağışına çok sevindiklerini dile getirdi.

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