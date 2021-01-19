Adıyaman'da bir yılda 940 uyuşturucu operasyonu yapıldı

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2020 yılında 940 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2020 yılı içerisinde uyuşturucu ticareti yapan, uyuşturucu yetiştiren ve kullanan bin 148 kişi hakkında işlem yapılırken bu şahıslardan 94’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis ekiplerince yapılan operasyonlar kapsamında 18 kilo 642 gram esrar maddesi, 852 gram eroin, 6 kilo 15 gram bonzai, 263 kök hint keneviri, 783 adet sentetik ecza hap ele geçirildiği öğrenildi.

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