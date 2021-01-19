Mobil EBA aracı devrildi

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yağan kardan dolayı mobil EBA aracı kayarak devrildi.

Edinilen bilgiye göre Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine giden Abdulhamit Yılmaz idaresindeki 02 AJ 329 plakalı Mitsubishi marka mobil EBA aracı, Belören Beldesi yol kavşağında yağan kardan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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