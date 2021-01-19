AK Partili Canikli'den belediyeye ziyaret

AK Parti İl Başkanlığı kongresine katılmak üzere Adıyaman’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti Adıyaman 7. Olağan İl Kongresine katılmak üzere Adıyaman’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Koordinatör Milletvekili Ertuğrul Soysal, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret etti.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın belediye girişinde karşıladığı Genel Başkan Yarımcısı Canikli ve Koordinatör Milletvekili Soysal’a, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Muhammed Fatih Toprak, Vali Mahmut Çuhadar ve parti teşkilatı eşlik etti.

Belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi alan Genel Başkan Yardımcısı Canikli, Adıyaman’ın her geçen gün daha da geliştiğini belirterek, başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Kılınç’ı tebrik etti.

Belediye Başkanı Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’yi ve Koordinatör Milletvekili Ertuğrul Soysal’ı Adıyaman’da ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.