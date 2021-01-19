Tarihi Cendere Köprüsü merdivene resmedildi

Adıyaman’ın önemli turizm noktalarından bir tanesi olan Tarihi Cendere Köprüsü, Adıyaman Belediyesi tarafından kale eteğindeki merdivene resmedildi.

Şehrin birçok noktasındaki duvar, bina ve merdivenlere şehrin tarihi değerlerini resmeden Adıyaman Belediyesi, son olarak Tarihi Cendere Köprüsünün üç boyutlu resmini kale eteğinde bulunan merdivene resmetti.

Adıyamanlı ressam Ziyaeddin Dokumacı tarafından çizilen resmi çok beğenen vatandaşlar, böyle önemli tarihi değerlerin şehir merkezinde yansıtılmasının çok güzel bir fikir olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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