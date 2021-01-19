Jandarma yaban hayvanlarını unutmadı

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Adıyaman’da jandarma ekipleri kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını unutmadı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Gerger İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler önleyici kolluk görev esnasında Ortaca köyünde yaban hayvanlarının yoğun kar ve kış şartlarından dolayı yiyecek bulmakta zorlanmaları sebebiyle doğaya yem bıraktı.

Jandarma ekipleri kar kalınlığının yoğun olduğu bölgelere kuru ot ve saman bırakarak yaban hayvanlarını yalnız bırakmadı.

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