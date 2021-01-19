Kartopu oynarken bataklığa saplandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kartopu oynarken bataklığa saplandı

İHA

Kartopu oynarken bataklığa saplandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde baraj göleti yakınlarında kar topu oynadığı sırada bataklığa saplanan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Örenli Köyü Set Baraj Göleti yakınlarında arkadaşları ile birlikte kartopu oynamaya giden Ömer U. (16), kartopu oynadıkları sırada bataklığa saplandı. Arkadaşları tarafından mahsur kaldığı yerden çıkartılamayan çocuk için olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda Ömer U., bulunduğu yerden çıkarılarak kurtarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma yaban hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Jandarma yaban hayvanlarını unutmadı
İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER İl koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı
Gölbaşı ilçesinde kar temizliği
YEREL HABERLER Gölbaşı ilçesinde kar temizliği
Tarihi Cendere Köprüsü merdivene resmedildi
YEREL HABERLER Tarihi Cendere Köprüsü merdivene resmedildi
AK Partili Canikli'den belediyeye ziyaret
YEREL HABERLER AK Partili Canikli'den belediyeye ziyaret
Kaybolan 9 çocuk ailelerine teslim edildi
YEREL HABERLER Kaybolan 9 çocuk ailelerine teslim edildi
Ekipler ağaç dalları için seferber oldu Üzerinde kar biriken ağaçlar tek tek temizlendi
YEREL HABERLER Ekipler ağaç dalları için seferber oldu Üzerinde kar ...
Adıyaman´da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman´da trafik kazası: 4 yaralı
Tuz hanında sona gelindi
YEREL HABERLER Tuz hanında sona gelindi
Mobil EBA aracı devrildi
YEREL HABERLER Mobil EBA aracı devrildi
Ambulans filosuna 8 yeni ambulans katıldı
YEREL HABERLER Ambulans filosuna 8 yeni ambulans katıldı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Adıyaman'da 207 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Adıyaman'da 207 köy yolu ulaşıma kapandı
Besni beyaza büründü
YEREL HABERLER Besni beyaza büründü
Gölbaşı ilçesinde karpostallık manzara
YEREL HABERLER Gölbaşı ilçesinde karpostallık manzara
Adıyaman’da 207 köy ve bağlı 247 mezraya ulaşım sağlanamıyor
YEREL HABERLER Adıyaman’da 207 köy ve bağlı 247 mezraya ulaşım ...
Adıyaman'da bir yılda 940 uyuşturucu operasyonu yapıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da bir yılda 940 uyuşturucu operasyonu ...
Karda çocuklar gibi eğlendiler Mevsimin ilk kar yağışı eğlenceye dönüştü
YEREL HABERLER Karda çocuklar gibi eğlendiler Mevsimin ilk kar ...
Adıyaman mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
YEREL HABERLER Adıyaman mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
Kavgaya müdahale edenler: Lokantacıyı döven kız kardeşleri zor engelledik
YEREL HABERLER Kavgaya müdahale edenler: Lokantacıyı döven kız ...
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Otomobilin takla atma anı kameralara yansıdı Çarpışan iki otomobilden biri takla attı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobilin takla atma anı kameralara yansıdı Çarpışan ...
Besni’de iki otomobil çarpıştı
YEREL HABERLER Besni’de iki otomobil çarpıştı
Sokak hayvanları için mama bırakıldı
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için mama bırakıldı