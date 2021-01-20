Plastik leğen ve poşetlerle kaydılar Çocuklar gibi büyüklerde karda kaymanın keyfini çıkarttı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde çocuklar ve yetişkinler plastik leğen ve poşetlerle kayarak karın keyfini çıkarttı.

Sincik ilçesine bağlı Çatbahçe köyü Çavçük mezrasında kar yağışı eğlenceye dönüştü. Çocuklar gece başlayan ve 20 santimetreyi geçen karda kartopu oynayıp kaymanın tadını çıkarttı. Çocuklar evden getirdikleri plastik leğen ve poşetlerle kaydı. Çocukların kar eğlencesine büyükler de eşlik etti.

Çocuklar, günlerdir bekledikleri kar yağdığı için çok mutlu olduklarını belirterek, karda kaymanın tadını çıkarttıklarını ifade etti.

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