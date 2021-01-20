Beyaza bürünen Adıyaman havadan görüntülendi

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Kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan Adıyaman, drone ile havadan görüntülendi.

Çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve barındırdığı tarihi yapılarıyla adete açık hava müzesi olan Adıyaman, kar yağışıyla beyaza büründü. Beyaza örtüyle kaplanan kent, kendine hayran bıraktı. Havadan drone ile görüntülenen Adıyaman kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Kırsal kesimlerde ise kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu öğrenildi.

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