Kardan geline ‘kuşak bağlama’ merasimi

Adıyaman’ın Besni ilçesinde kardan gelin damat yapan çocuklar, ‘kuşak bağlama’ töreni düzenledi.

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Üçgöz köyünde kar yağışı sonrasında kardan gelin ve damat yapıldı. Cumali Ulu ve çocuklar tarafından yapılan kardan gelin damat için ‘kuşak bağlama’ töreni düzenlendi. Baba ocağından çıkmadan önce kardan gelinin kuşağı kardeşi tarafından bağlandı. Kuşak bağlandıktan sonra kardan gelin, damat tarafından baba ocağından çıkartıldı. Müzik eşliğinde yapılan törende kardan gelin ve damat Türk geleneklerinde yer alan ‘kuşak bağlama’ merasimi düzenlendi. Kardan gelin ve damat etrafında müzik eşliğinde oynayan çocuklar, kuşak bağlama esnasında ise hüzünlendi. Çocukların kardan gelin ve damat ile yaptıkları ‘kuşak bağlama’ merasimi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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